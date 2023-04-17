كشفت الحكومة اليمنية، عن انطلاق مشاورات جديدة لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، في 15 مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، بعد اختتام تبادل نحو 900 أسير من الجانبين، في عملية استمرت 3 أيام.

وقال المسؤول الحكومي: “نحن حريصون كل الحرص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين”، لافتا: “هناك جولة مفاوضات قريبة ستكون في 15 مايو 2023، ونأمل أن تكون ناجحة ومثمرة”.

وتابع أن” الوفد الحكومي المفاوض يتعامل مع ملف الأسرى بمسؤولية والتزام تام”.