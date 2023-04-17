أوضح الدكتور عبدالله فيصل آل ربح أستاذ علم الاجتماع الديني، أن الخلط في تقديس الشخصيات تسبب في مشكلات كثيرة وطائفية بين أبناء الدين الواحد.

وأشار عبدالله فيصل آل ربح، إلى أثر العقيدة والفقه والتاريخ على المجتمعات، لافتا إلى أهمية التفريق بين المفاهيم الثلاث، فالعقيدة اعتقاد كامل بين الإنسان وربه.

وتابع: الفقه فهو ممارسة يعتقد الإنسان أنه بمباشرتها يصل إلى الخلاص، أما التاريخ فهو ممارسات قام بها قادة ورموز.