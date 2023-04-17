أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو، عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من أفراد حمايته وشخص خامس بسقوط قذيفتين على منزله في الخرطوم.

وقال محمد بشير نمو:” سقطت قذيفتين متتابعتين لمدفع آربجى في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح الأحد، مما أدى إلى استشهاد إثنين من أفراد أسرتي و3 اخرون بينهم اثنين من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل”.

وتابع:” نسأل الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وبمناسبة هذه الحادثة أطلب صادقاً من قائدي الجيش والدعم السريع بضرورة وقف القتال فورا ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار ، لأن اكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السودانى”.