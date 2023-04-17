تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11911 مقابل الريال 0٫24278

الدولار: 3٫75165 مقابل الريال الواحد 0٫26655

درهم إماراتي:1٫02161 مقابل الريال الواحد 0٫97885

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71065

دينار أردني: 5٫28929 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي:12٫22461 مقابل الريال الواحد 0٫08160

دينار بحريني: 9٫92878 مقابل الريال الواحد 0٫10072

الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051

الدرهم المغربي: 0٫36703 مقابل الريال الواحد 2٫72704

الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25272