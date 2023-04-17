تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11911 مقابل الريال 0٫24278
الدولار: 3٫75165 مقابل الريال الواحد 0٫26655
درهم إماراتي:1٫02161 مقابل الريال الواحد 0٫97885
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71065
دينار أردني: 5٫28929 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي:12٫22461 مقابل الريال الواحد 0٫08160
دينار بحريني: 9٫92878 مقابل الريال الواحد 0٫10072
الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051
الدرهم المغربي: 0٫36703 مقابل الريال الواحد 2٫72704
الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25272
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