شاركت شركة “ماكسار”، صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر حجم الضرر الذي تعرضت له الخرطوم، خلال موجة العنف الأخيرة.

وأظهرت الصور، حرائق مشتعلة بالقرب من مستشفى في الخرطوم، كما أوضحت أن المرافق الصحية قد تضررت بشدة نتيجة الصراع الدائر.

وأبانت صور الأقمار الصناعية تصاعد الدخان قرب القطارات في الخرطوم.

وبدا في الصور، مدى الدمار الواسع الذي طال المبنى أثناء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولفتت الصور التي تم التقاطها لمطار الخرطوم الدولي، إلى أعمدة الدخان المتصاعدة من مباني المطار، إضافة إلى احتراق طائرات ركاب متوقفة على المدرج.