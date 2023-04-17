نصح الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي، بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والتحكم في حجم الوجبات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمالحة والمقلية، والاهتمام بالنشاط البدني خلال العيد.

وأشار عبدالله الذيابي: يمكن الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة في العيد، ولكن يجب التحكم في حجم الوجبات، تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل: الخضروات والفواكه والبروتين والحبوب الكاملة.

وتابع: تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية الغنية بالسكر واستبدالها بالعصائر الطبيعية، وتناول الماء بشكل معتدل للحفاظ على كمية السوائل في الجسم وتفادي الاصابة بالجفاف.