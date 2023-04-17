أوضح الفنان السوري باسم ياخور، أن المملكة تشهد فارقًا كبيرًا من حيث الانفتاح والتطور الملحوظ بشأن المشاهدات اليومية للأعمال.

وأشار باسم ياخور، إلى دور والده معه في مشواره الفني، قائلًا: إن أبي كان يتعامل معي كموجه ولكن بطريقة الصداقة وليس بالتوجيه القسري.

وتابع: والدي كان له العديد من الصداقات في الأوساط الفنية والثقافية وأثر ذلك على بشكل إيجابي.