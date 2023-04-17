أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، أن أجمل هدية يقدمها لاعبو الهلال للجماهير هي الفوز على النصر بعد الانتقادات الشديدة للفريق والتجهيز لنهائي آسيا.
وقال عبدالعزيز الزلال، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن الهلال قدره أن جمهوره لا يرضى إلا بالفوز حتى لو بمباراة ودية.
عبدالعزيز الزلال : أجمل هدية يقدمها لاعبو الهلال للجماهير هي الفوز على النصر بعد الانتقادات الشديدة للفريق والتجهيز لنهائي آسيا .#الهلال_النصر #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 16, 2023
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