فارق عضو هيئة كبار العلماء الأسبق، الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان، الحياة عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأكدت أسرة الفقيد الراحل أنه سوف يصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يوارى جثمـانه بمقابر جنة المعلاة.

ويعد الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان من مواليد عام 1935، وتتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، وتولى منصب عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى.

وقدم العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث الشرعية والفقهية، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية في عام 2014.