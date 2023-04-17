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الاثنين17 ابريل

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة توفر وظائف شاغرة

منذ 1 دقيقة
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شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة توفر وظائف شاغرة
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فاطمة المالكي

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة، أن التخصصات المطلوبة: تقنية التصنيع، تقنية الصيانة الميكانيكية، تقنية الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية القوى الكهربائية، تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية، المحاسبة، المالية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب، هندسة الأنظمة، هندسة الإلكترونيات.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال موقع شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة

 

 

 

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