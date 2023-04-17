أوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس المقبل، عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وذكرت أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وأشارت إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم الخميس المقبل عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق، وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال فلكياً.

وقالت أن رؤية القمر بالعين المجردة او أجهزة الرصد غير ممكنة، وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقاءه القصيرة فوق الأفق، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

وأكدت أن الشمس ستغرب يوم الجمعة من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد 1 ساعة و22 دقيقة من غروب الشمس وذلك من الناحية العلمية، في حين أن بداية شهر شوال ستحدد بناء على ما سيصدر عن المحكمة العليا.