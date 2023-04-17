لقى سجين في مدينة أتلانتا الأمريكية مصرعه بعد «أن أكلته حشرة الفراش حيّاً» بعد ثلاثة أشهر من سجنه في زنزانة قذرة.

وتطالب عائلة طومسون بإجراء تحقيق جنائي في وفاته، وإغلاق السجن الواقع في مقاطعة فولتون، بسبب «بق الفراش».

وأشار تقرير طبي إلى إصابة المجني عليه بإصابات بالغة بسبب الحشرات، وقال إن وجهه وأطرافه العلوية والسفلية كانت عليها آثار جروح وآفات ناتجة عن قشط الجلد المتكرر.

وقال مايكل هاربر، محامي الأسرة: «لقد وضعوا الرجل في تلك الزنزانة، وتركوه هناك ليموت»، وأكد أن الأسرة تعمل مع الأطباء للتحقيق في وفاته.