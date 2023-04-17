أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.

وقال أن مكة المكرّمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، فيما سجّلت طريف وأبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 38 درجة وشرورة 37 درجة والقنفذة 35 والمدينة المنوّرة وجازان ووادي الدواسر ويليها ينبع والعلا 34 مئوية.

بينما درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف وأبها والباحة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها حائل والتنهات والدهناء 15 درجة، ثم عرعر والدوادمي والصمان وحفر الباطن ورفحاء والمجمعة 16 مئوية.

كما سجلت بريدة وحائل والرياض والدوادمي والصمان والتنهات والوجه والمجمعة والدهناء أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.