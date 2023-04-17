أكدت وزارة الصحة، أن تدخين أحد الوالدين يزيد من احتمالية حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وحدوث العيوب الخلقية للجنين، أو وفاته قبل الولادة.

وقد يصعب على المرأة أن تحمل، و يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة طفلها قبل الولادة وبعدها وقد يسبب الإجهاض، كما يمكن أن يؤثر التدخين على الحيوانات المنوية لدى الرجال، مما قد يقلل من الخصوبة ويزيد أيضا من مخاطر العيوب الخلقية.

ويزيد التدخين من مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، الحمل خارج الرحم، الولادة المبكرة، وفاة الطفل قبل الولادة، انخفاض الوزن عند الولادة،عيوب خلقية في الفم وفي الوجه (مثل مضاعفات في المشيمة مثل

الشفة الأرنبية والشق الحلقي)، والمشيمة الملتصقة وانفصال المشيمة.