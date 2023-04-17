كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

وأوضحت المدينة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير، محلل نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وتتضمن الوظائف: أخصائي الامتثال التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة النظم، القانون)، أو ما يعادلها، مهندس أخصائي كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك سلمان للطاقة