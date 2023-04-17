قام والدان بقتل رضيعهما بدم بارد في بريطانيا، ووثقت الصور الأم وهي برفقة صغيرها يزوران عدداً من المتاجر والأكشاك في رحلة أخيرة قبل يوم من عيد الميلاد.

كما أصدرت الشرطة لقطات تلفزيونية، تم عرضها أثناء المحاكمة، للأب وهو يدفع طفله في عربته وسط مدينة تشيسترفيلد عشية عيد الميلاد، وكانت هذه آخر مرة شوهد فيها حياً.

ودِين ستيفن بودن 30 عاماً، وشانون مارسدن، 22 عاماً، بالقتل «الوحشي» لصغيرهما فينلي بودن، وهو صبي يبلغ من العمر 10 أشهر، إذ أمضى معظم حياته في الرعاية الصحية بعيداً عن والديه بسبب إدمانهما على الحشيش.