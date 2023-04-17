أقدمت جماهير نادي شارلروا، على إلقاء فئران ميتة باتجاه مدرجات ستاندار لييج وذلك خلال مباراة الديربي بين الفريقين ضمن منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم.

وجاء ذلك حسب ما أفاد نادي لييج الأحد مؤكداً ما قاله المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تم إلقاء عشرات القوارض الميتة المطليّة باللون الأحمر، لون ستاندار لييج، في اتجاه مدرجات النادي المضيف من قبل مشجعي شارلروا.

وأوضح مشجعون على “فيسبوك”: نأمل في أن تتخذ رابطة المحترفين إجراءات وأن يقدّم نادينا شكوى وأن تشارك اتحادات الحيوانات بهذه المسألة، فيما أفاد أحد مشجعي ستاندار للتلفزيون البلجيكي: ألقى مشاهدون مقنعون يرتدون بذلات لمكافحة القوارض بهذه الفئران في اتجاه مدرجات تشغلها العائلات والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الحركة.