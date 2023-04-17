أنجبت سيدة أردنية بعد زواج استمر 27 عامًا وعشرات محاولات الإنجاب بلا جدوى.

وأوضح الطبيب هلال أبو غوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عامًا، لافتًا أنها حالة الولادة الأولى من نوعها في العالم.

وأكد أبو غوش الذي كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وإنجاز عالمي، إذ لأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عامًا دون متبرعين.

وأفاد بأن عُمر الزوج 55 عامًا والزوجة 44 عامًا؛ ولهذا السبب تعتبر الولادة في ظل كل هذه العوامل إنجازًا طبيًا فريدًا من نوعه.