أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:

– مسؤول السلامة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص سلامة الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة ثقيلة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م حتى تاريخ 30 أبريل 2023م، وذلك من خلال الموقع