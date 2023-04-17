كشفت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من حفر الباطن، والدمام.

وأوضحت ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى هب :

– مدير عيادة (حفر الباطن): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– صيدلي إكلينيكي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م، والتقديم من خلال الموقع .