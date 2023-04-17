حددت منصة سوق العمل “Upwork” المهارات الأكثر طلباً للعاملين المستقلين أو ما يعرفون بـ “Freelancers” لعام 2023.

وفيما يلي 5 من المهارات الأكثر طلباً لعام 2023 وفقاً لـ Upwork، بما في ذلك ما يتقاضاه المستقلون على المنصة.

مطورو البرامج الكاملة

يقوم مطورو البرامج الكاملة ببناء النهاية الخلفية للبرامج والمواقع باستخدام لغات البرمجة مثل “Python”، و”Java”، بالإضافة إلى الواجهة الأمامية باستخدام “HTML”، و”JavaScript”، ولكن يجب أن تكون المنتجات التي يطورونها تمنح العملاء تجربة مستخدم سلسة.

ويتقاضى مطورو البرامج الكاملة، وفقاً لـ “Upwork” ما يصل إلى 160 دولاراً في الساعة.

خبراء محركات البحث “SEO”

يساعد تحسين عمليات البحث الشركات على ضمان حصول مواقعها على أفضل فرصة للظهور في محركات البحث مثل “غوغل”، و”Bing”. ويعتمد عملهم على ملء الموقع بالمصطلحات ذات الصلة بمنتجاته وخدماته، من بين تكتيكات أخرى، للسماح لمحركات البحث بمعرفة ما تقدمه الشركة.

ويتقاضى خبراء تحسين محركات البحث “SEO” في “Upwork” ما يصل إلى 250 دولاراً في الساعة.

دعم البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة

عندما يحتاج العملاء إلى إجابات حول منتجات الشركة أو أي شيء اشتروه مؤخراً، فإنهم يلجئون إلى خدمة العملاء. إذ يعالج هؤلاء المندوبون طلبات العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة ويضمنون تلبية احتياجاتهم.

ويتقاضون ما يصل إلى 40 دولاراً في الساعة.

المحاسبة

يقوم المحاسبون بمراجعة وتحليل البيانات المالية لعملائهم، وإعداد الأوراق المتعلقة بالضرائب وتقديم المشورة بشأن تدابير توفير التكاليف. وقد يطلب بعض أرباب العمل الحصول على شهادة “CPA” ليتم تعيينهم.

المحاسبون في “Upwork” يتقاضون ما يصل إلى 150 دولاراً في الساعة.

مصمم جرافيك

ينشئ مصممو الجرافيك صوراً مرئية لمواد عملائهم المتنوعة التي تواجه المستهلك بما في ذلك مواقع الويب والكتيبات ومنشورات الوسائط الاجتماعية وغيرها. إذ أنها تساعد في بناء مظهر متماسك ينقل العلامة التجارية للشركة ويجذب الجمهور المطلوب. ويتقاضون ما يصل إلى 145 دولاراً في الساعة.