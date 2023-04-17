أكدت مصادر صحفية أن علاقة كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز تمر بفترة توتر كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة.

ويعل كريستيانو وجورجينا الثنائي الأكثر شهرة حاليا حول العالم على الرغم من أن رونالدو غادر أوروبا للعب في المملكة مع نادي النصر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رونالدو يعتقد أن سلوك جورجينا رودريغز قد تغير بشكل جذري، حيث أصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى عالم الشهرة.

ولم يظهر الثنائي أي توتر في علاقتهما على الرغم من أنباء خيانة رونالدو لها التي نشرت مؤخرًا بعد مزاعم المشهورة الفنزويلية جورجيلايا حول الأمر.

وجاءت جورجينا بالفعل في المدرجات لمؤازرة كريستيانو رونالدو أكثر من مرة بعد تلك الأنباء رفقة أطفالهما، في أمر يبدو وكأنه إنكار للأزمة.