كشف رائي ومستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبد الله الخضيري ،حقيقة تعذر رؤية هلال شهر شوال بسبب حدوث ظاهرة كسوف الشمس، الخميس المقبل، الموافق 20 أبريل الجاري، والتي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية.

وقال “الخضيري “خلال مداخلة على نشرة النهار المُذاعة على قتاة الإخبارية: “ أن الأخبار المتداولة عن تعذر رؤية هلال شوال خارج عن الصحة تمامًا .”

ولفت إلى أن كسوف الشمس الذي سيحدث يوم الخميس لن يظهر في مصر ولا في المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط، وليس له أي تأثير على عملية رؤية هلال شوال.

وأفاد بأن التقلبات الجوية قد تحجب رؤية هلال شوال “، مُشيرًا إلى أن رؤيته تعتمد على صفاء الجو .

فيديو | الرائي عبد الله الخضيري: ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية الهلال غير صحيح وليس له أي علاقة علمية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KyL6jyA4Gx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023