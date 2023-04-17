كشفت مصادر اليوم الإثنين حقيقة إمكانية عودة السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، إلى صفوف ليفربول بعد أزمته القوية مع زميله ليروي ساني.

وقال الصحفي الألماني فالك عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين: “غير صحيح ما يتردد عن تفكير ساديو ماني في العودة إلى ليفربول”.

واعتدى ماني على ليروي ساني بالضرب، بعد خسارة الثلاثاء أمام مانشيستر سيتي وتسبب في نزف شفتيه، ما أدى إلى فرض عقوبة وغرامة ضد السنغالي من قِبل بطل الدوري الألماني

وكانت شبكة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية، ذكرت، في تقرير لها مؤخرًا أن ماني أخبر أصدقاءه إنه يفتقد ليفربول، ويأمل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف هذا العام، إلا ان ليفربول ليس لديه أي خطط لإعادة التعاقد مع ساديو ماني.