وثق مقطع فيديو جريان السيول في جنوب الحليفة جنوب حائل فيما لا تزال الأجواء تبشر بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة حيث تكونت السحب الكثيفة وتساقطت حبات البرد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.