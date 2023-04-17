تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال الأسير “يحيى حناني” عند وصوله لمطار الملك عبدالله في ⁧‫جازان‬⁩ ولحظة وصوله إلى منزله، بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في ⁧‫اليمن‬⁩.

وأظهر المقطع مظاهر الترحيب والفرحة العارمة التي شعر بعا الحاضرين لحظة وصول “حناني” إلى المطار ومن ثم إلى منزله.

وسمع في المقطع الحاضرين وهم يقولون حيا الله يحيي.. حيا الله بطلنا”، وسط فرحة عارمة .

وكان الحوثيون والحكومة اليمنية توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل 887 أسيراً، وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك في مقابل 706 أسرى حوثيين لدى الحكومة.