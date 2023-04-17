أعلنت وزارة الخارجية المصرية إن وزيرا خارجية مصر والمملكة اتفقا على ضرورة الحفاظ على استقرار السودان.

وذكرت أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى إتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير خارجية المملكة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان.

وأضافت أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وأكدت أن شكري خلال الاتصال على أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى الي وقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته.

وأضافت أن الوزيران اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.

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