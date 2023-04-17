تجددت الأزمة بين الفنانتين الكويتيتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي.

وتعود بداية الأزمة إلى أن المذيعة دندراوي قد وجهت سؤالا لإلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر عن حقيقة قطعها رزق هيا الشعيبي – دون أن تسميها – لتنفي الفضالة ذلك، مشددة على أنها “السبب في دخولها بوتيكات”.

وعلقت الفنانة الفضالة بالقول: “أنا ترجيت مدير بوتيكات وخليته يدخلها. عبدالوهاب العيسى وهو حي يرزق موجود ترجيته يدخلها بوتيكات وداشة بتلفوني وسنابها وأقول شوف مسرحياتها شوف”.

وأضافت أنها من أوائل الفنانات اللاتي وقعن مع “بوتيكات” ولها كلمة مسموعة فيها، ولو كانت ترغب في قطع رزق الشعيبي، لكانت طلبت منهم إغلاق حسابها معهم.

وبعد تصريحات الفضالة، خرجت هيا الشعيبي عبر حسابها في “سناب شات”، وقالت: “دانة الطويرش وعهود العنزي شافوا أستاذة أبرار، قالولها ليش هيا مو معانة نبي هيونة معانا، دقت أبرار علي، رحت بوتيكات واتفقت معهم..”.

واستنكرت الشعيبي حديث إلهام الفضالة، وعلقت بالقول: “تعايرني ببوتيكات إنها نمبر وان، الرزاق الله صج، بس عمري من دخلت بوتيكات ما سمعت ولا مشهورة تقول أنا نمبروان (..)”.

وطالبت الشعيبي مواطنتها الفضالة بأن تثبت صحة كلامها بـ”طردها من بوتيكات”: “إذا إنتي على كلامج صج مدخلتيني، روحي وطلعيني الحين من بوتيكات”.

وكشفت الشعيبي أن إلهام الفضالة رفعت عليها إلى حد الآن 4 قضايا.