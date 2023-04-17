أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، للعمل في الرياض.

وفيما يلي المسميات الوظيفية:

أخصائي صحة وسلامة مهنية.

أخصائي أول وبائيات.

رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.

أخصائي توظيف.

أخصائي أول صحي.

مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

أخصائي أول تكامل النظام.

رئيس قسم المسح الصحي الوطني.

رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.

كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).

أخصائي عقود.

رئيس قسم الرصد والتقييم.

رئيس قسم خدمات بيانات.

أخصائي معلوماتية صحية

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