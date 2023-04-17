اعتبر لوثر ماتيوس نجم كرة القدم الألمانية، تمديد فريق بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع ماركو رويس نجمه المخضرم مجددًا “لا معنى له”.

وقال ماتيوس: “أرى لاعبين آخرين في دورتموند يمكنهم اللعب في مركز رويس، جوليان برانت تطور كثيرًا بينما كان رويس مصابًا، ولديهم أيضا كريم أديمي”.

وأضاف: “لن يتحسن رويس، وسوف تستمر الإصابات في الظهور خاصة في ظل تقدمه في السن”.

وتابع: “إذا كانوا لا يثقون في ماركو رويس بنسبة كبيرة، فعليهم إيجاد حل مناسب لكلا الطرفين”.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لرويس في يونيو المقبل، مع بوروسيا دروتموند، وهو أحد أكثر نجوم الكرة الألمانية تعرضا للإصابات خلال مسيرته الرياضية ولم يحقق لقب الدوري طوال 10 أعوام قضاها مع دورتموند.