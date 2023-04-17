“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة نيوم الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطروحة هي :

إداري موارد بشرية.

مهندس مدني.

محاسب.

مراقب المستندات.

مهندس إنشاءات مدني.

مدير الإنشاءات.

ضابط HSE

مهندس مدني (راتب 7500 – 9250) ريالاً.

حارس أمن.

مشرف أمن.

مهندس مدني.

إداري مشروع.

أخصائي موارد بشرية.

مدير لوجستي.

مدير الواجهة.

محامٍ.

مدير الموارد البشرية

وأوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا )