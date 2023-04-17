الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين17 ابريل

“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 57 ثانية
0
&#8220;نيوم الاجتماعية&#8221; تعلن عن وظائف شاغرة
تابعوا صدي على

أعلنت شركة نيوم الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطروحة هي :

إداري موارد بشرية.
مهندس مدني.
محاسب.
مراقب المستندات.
مهندس إنشاءات مدني.
مدير الإنشاءات.
ضابط HSE
مهندس مدني (راتب 7500 – 9250) ريالاً.
حارس أمن.
مشرف أمن.
مهندس مدني.
إداري مشروع.
أخصائي موارد بشرية.
مدير لوجستي.
مدير الواجهة.
محامٍ.
مدير الموارد البشرية

وأوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا )

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

&#8220;نيوم الاجتماعية&#8221; تعلن عن وظائف شاغرة

“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 57 ثانية
0
0
توقعات برحيل رويس عن دورتموند

توقعات برحيل رويس عن دورتموند

منذ 6 دقيقة
0
1118
&#8220;وقاية&#8221; تعلن عن وظائف شاغرة

“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 7 دقيقة
0
1104
مهدي طارمي يتلقى عرضا من الهلال بـ 9 مليون يورو

مهدي طارمي يتلقى عرضا من الهلال بـ 9 مليون يورو

منذ 7 دقيقة
0
1121
هيا الشعيبي ترد على إلهام الفضالة بعد تصريحاتها حول دخولها &#8220;بوتيكات&#8221;

هيا الشعيبي ترد على إلهام الفضالة بعد تصريحاتها حول دخولها “بوتيكات”

منذ 23 دقيقة
0
1034