عقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الإثنين، لمناقشة القضية الخاصة بخوسيه إنريكي نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني.

وقال لابورتا: “عقدنا مؤتمرًا صحفيًّا لإيضاح العديد من الأمور التي تقال ولا تمت لنا بصلة، على مدار تاريخ النادي في 123 عامًا كان برشلونة دائمًا مثالًا يحتذى في اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه”.

وأضاف: “حينما أثير هذا الجدل بشأن قضية نيغريرا في وسائل الإعلام كنا متأكدين أنها كانت حملة ضد نادي برشلونة، ولم تأت بمحض الصدفة، لكننا قمنا بفتح تحقيق عبر شركة مستقلة”.

وتابع: “نادي برشلونة لم يقم يومًا بنشاط مشبوه من أجل الحصول على امتياز تحكيمي للفوز بأي لقب، لدينا جميع التفاصيل المتعلقة بكل الفواتير التي ندفعها، يمكنني ضمان كل العمليات التي قمنا بها، على الأقل خلال فترة رئاستي للنادي”.

وأردف لابورتا: “التحقيقات أثبتت بأنه لم يكن لديهم أي دليل على قيامنا بشراء الحكام، لا أحد يستطيع إثبات أي شيء لأنه ليس هناك أي شيء من الأساس”.