أكد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الأزمة بين ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ قد تجعله أقوى في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال جوارديولا: “تحتاج أحيانا إلى مشكلة ليتحد الفريق بشكل أكبر، إنها ليست نقطة ضعف للفريق بل نقطة قوة، يمكنني تخيل الموقف أمام سيتي، سيكون أفضل أداء لبايرن ميونيخ مساء الأربعاء”.

وأضاف: “سنرى إن كان بوسعنا اللعب بشكل مماثل للمباراة على أرضنا وإظهار شجاعة كبيرة في مستوانا”.

يذكر أن السنغالي ماني عوقب بغرامة وغاب عن التعادل 1-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني بعد الاعتداء على زميله ساني عقب الخسارة 3-0 أمام سيتي في مباراة الذهاب لدوري الأبطال الأسبوع الماضي.