شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب الوطني السابق.
وظهر مقلد العويران، في مقطع فيديو عبر تيك توك: “يجيلي واحد يقولي ايش قدمت عشان تستحق الاعتزال، اسأل ابوك عني أنا ايش سويت في 1994”.
وأضاف: “خبر حصري مني أنا يالأرزق جياكم ميسي لكن في سمسار كدة لكيع ما يبغانا ناكل الكيكة لكن يلا”.
لاتفوتكم حصريات أبو عويران🤣🤣
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/XRcqRfj1F0
— MBC1 (@mbc1) April 17, 2023
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