شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب الوطني السابق.

وظهر مقلد العويران، في مقطع فيديو عبر تيك توك: “يجيلي واحد يقولي ايش قدمت عشان تستحق الاعتزال، اسأل ابوك عني أنا ايش سويت في 1994”.

وأضاف: “خبر حصري مني أنا يالأرزق جياكم ميسي لكن في سمسار كدة لكيع ما يبغانا ناكل الكيكة لكن يلا”.