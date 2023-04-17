شارك ثنائي خط دفاع فريق النصر، الإسباني ألفارو جونزاليز وعبدالإله العمري لتدريبات الفريق أمس الأحد، قبل مواجهة الديربي أمام الهلال.

وشهد مران اليوم تمارين لياقية وتمارين تكتيكية ومناورات على نصف الملعب، وذلك تحت قيادة المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش.

وغادر الثنائي مران السبت، بعد تعرضهما للإصابة، قبل أن يعودا للمشاركة مجددا في تدريبات الأحد، استعدادا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

وواصل النصر مساء الأحد استعداداته لمواجهة الهلال المحدد إقامتها مساء الثلاثاء على استاد الملك فهد في إطار منافسات دوري روشن.