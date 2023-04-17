كشفت صحيفة “ماركا” رد فعل ريال مدريد على الانتقادات الحادة والتصريحات القوية من خوان لابورتا رئيس برشلونة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإنه لن يغير وتيرته وسيواصل التركيز على كرة القدم والمباراة المهمة ضد تشيلسي، لكنه لن يقلب “الخد الآخر” أو يسمح لما يعتبره قادة الميرنغي تشويهًا غير مبرر للماضي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يتغاضى عن أي شيء على الإطلاق، وأنه سيتم تحليل تصريحات لابورتا بشكل علني.

كما لن يتغاضى ريال مدريد عما يعتبره تغييرًا محتملا للنظام الرياضي خلال 17 عامًا وهي الفترة التي دفع فيها برشلونة أموالا لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.

وهاجم لابورتا ريال مدريد بشدة اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي بخصوص ما بات يعرف بـ”قضية نيغريرا”.

وقال لابورتا: “انضمام ريال مدريد للحملة وادعاؤه تعرضه لظلم تحكيمي، نكتة كبرى، وقصة أزمة نيغريرا ليست قضية فساد رياضي، ويعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للأذى، بل إنهم من أضروا بكرة القدم لعقود”.

وتابع لابورتا :”شكوى ريال مدريد بشأن التحكيم، هو نفاق واضح، لكننا سنواصل في السوبرليغ”.