أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لموسم الحج لعام 1444هـ.

واشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، مشيرا إلى أن التوظييف متاح لعدد من الوظائف منها طبيب استشاري أسنان أطفال، وطبيب استشاري علاج جذور الأسنان، وطبيب استشاري مخ وأعصاب.

كما ضمت مسميات الوظائف طبيب استشاري طب وجراحة العيون، وطبيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب استشاري اشعة تشخيصية، طبيب نائب أول /طبيب نائب طوارئ، مشيرا إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : من هنــــــــــــــــــــــــــــــا