أصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فيدي فالفيردي، مهدد بالإيقاف بسبب قيامه بلكم أليكس بايننا مدافع فياريال الإسباني.

وكان فالفيردي قد اعتدى على بايننا بسبب قيام الأخير بالتطاول على عائلة الأول وابنه بالتحديد، الأمر الذي جعله يغضب ويقوم بلكمه في وجهه.

ورفع اللاعب وناديه شكوى ضد فالفيردي، وقامت لجنة مناهضة العنف بتحويل شكوى باينا ضد فالفيردي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم التحقيق فيه الواقعة بشكل جنائي، وسيكون مهدد بالإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة حسب تقدير اللجنة وبعد الاستماع إلى كل الأطراف.