صرحت الفنانة المصرية شيرين رضا، بأنها فرحت لوفاة والدها بعد معناته مع المرض، موضحة أنه كان يعاني كثيرا خلال مرضه.

وقالت رضا: “فرحت إن أبويا اتوفى عشان يرتاح، وأنا كنت بحب أبويا فوق ما أى حد يتخيل، وقعد 10 سنين تعبان ومريض، وهو كان صعبان عليا، خاصة أنه كان رياضي”.

وأضافت: “والدي كان محبوس جوا جسم كان تقريبا انتهى، ودي حاجة كانت وجعاني، وكنت حاسة أنه سجين للجسم ده، وهو مكانش قادر يمشى أو يتحرك”.

وتابعت: “أنا دعيت أن ربنا يرحمهم من العذاب ده بأي طريقة، وأنا صغيرة كنت بقول لأبويا انى هتجوز شخص يشبهلك، ولكن ملقيتش اللي يشبه أبويا”.

وعن تقديم مشاهد جريئة في أعمالها، قالت إنها لم تقدم قبلات في السينما، ولكنها قدمت “قبلة واحدة”، مضيفة: “أنا مش ندمانة عليها لأنها جاءت في سياق الدور الذي اديته”.