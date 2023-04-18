حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، اليوم الإثنين، مواطنينها والمقيمين فيها من التعامل مع الروابط البنكية الوهمية التي يتم بموجبها سرقة البيانات البنكية وذلك تجنباً لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب داعية إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأكد رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار الصراف أن الروابط البنكية الوهمية أو مايعرف بـ«لنك المندوب» هي عبارة عن صفحة تشبه إلى حد كبير صفحات الدفع المعروفة ولكنها «لا تنتهي بنطاق kw».

وأضاف أن إدارة الجرائم قدمت الكثير من خدمات التوعية والإرشاد للجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتجنب التعامل مع الحسابات التجارية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركات الإتصالات.

ونوه بأن هناك فرقة متخصصة لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها ضعاف النفوس من خارج الكويت وداخلها مطالبا الجميع بضرورة ابلاغ إدارة الجرائم الإلكترونية عن طريق خدمة واتساب (97283939) وذلك للحد منها مؤكدا بأنه يمكن مراجعة الإدارة لتقديم الكثير من المساعدات الفنية ومنها إسترجاع «الحسابات المخترقة».

وحذر الجميع من التعامل مع المواقع والإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يروج أصاحبها لبيع المنتجات بأسعار غير واقعية أو عن طريق خصومات لاستدراجهم ليكونوا ضحايا لعملية النصب والاحتيال طمعا بالربح السريع.