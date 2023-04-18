تؤكد العديد من الدراسات على أهمية وفوائد مشروب القرفة على صحة الإنسان بشكل عام.

وقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني.

وبسبب خصائصها المضادة للميكروبات،فالقرفة فعالة ضد الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

كما تعمل القرفة على تحسين صحة الأمعاء، حيث تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك.

كما وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة.