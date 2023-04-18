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الثلاثاء18 ابريل

بالفيديو.. شجاعة شاب تنقذ محتجز غرقت سيارته في سيول الدوادمي

منذ 7 دقيقة
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بالفيديو.. شجاعة شاب تنقذ محتجز غرقت سيارته في سيول الدوادمي
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أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين، بعد تداول مقطع فيديو لحظة إنقاذ شخص علق وسط السيول، بعد أن غرقت سيارته في سيول الدوادمي.

وعلق نشطاء التواصل الاجتماعي على الحادثة بالدعوات للمنقذ بقولهم “بيض الله وجهك” داعين الله له بالسلامة والصحة والعافية، وأظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على سطح المركبة في انتظار المساعدة لإنقاذ نفسه.

وتدخل المواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

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