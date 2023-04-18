أكدت وزارة السياحة على 7 أنشطة سياحية يُشترط على ممارسها الحصول على ترخيص سياحي والالتزام بمتطلباته، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّنت الوزارة أن تلك الأنشطة تتمثل في خدمات السفر والسياحة، ومرفق الضيافة السياحي، وإدارة مرافق الضيافة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والإرشاد السياحي، والاستشارات السياحية، وأخيراً الأنشطة التجريبية.

وكانت الوزارة قد طالبت المخالفين لنظام السياحة الجديد بضرورة توفيق أوضاعهم وإصدار التراخيص للأنشطة، مشيرةً إلى أن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق لممارسي الأنشطة السياحية المخالفين.