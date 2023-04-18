أصدرت وزارة الخارجية، بيانا بخصوص استمرار جهود المملكة ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها العام 2021.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود المملكة ومبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنهـا العام 2021م، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفـي مواصلة منها للبنـاء على الأجـواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية منذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022م، عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سعادة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر أمس الأحد؛ لقاءا مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

ونقل السفير محمد ال جابر لفخامة الدكتور رشـاد العليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بـأن تكتل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام في اليمن.

وتخلل اللقـاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسـي على نتائج اللـقـاءات في صنعاء فـي الفترة ما بيـن 17 إلى 22 رمضان 1441هـ الموافـق 8 إلى 15 أبريل 2023م، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.

وثمن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسـي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيداً بالحرص على أهمية المضي بالخطوات الانسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتبات وزيادة عدد الرحـلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طـرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومــــــتدام في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة.