أوضح الدكتور صالح المحيميد المتخصص في شأن القيادة، أن الكاريزما ليست شرطاً من شروط القيادة، وقد يوجد قائد ناجح بدون كاريزما.

وأشار صالح المحيميد، أن الكاريزما حال وجودها لدى القائد تكون ميزة، لكن في حالة طغيان الكاريزما تلغي تقدم المرؤوسين.

ولفت إلى أن القائد صاحب الكاريزما عليه أن يعطي فرصة لمرؤوسيه، مبينا أن أفضل هدية يقدمها القائد لنفسه هي وجود مساعد إداري له بأي مسمى “سكرتير، مدير مكتب”.