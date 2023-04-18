تحدث الدكتور صالح المحيميد، عن أشهر 5 خرافات منتشرة حول القيادة والقائد الناجح .

وقال صالح المحيميد، إن من الخرافات أن ” القيادة غير قابلة للتعلم، القادة يولدون ولا يصنعون، القادة شخصيات لديها كاريزما”.

ولفت :” هذا ليس صحيح، لأنه علميا معظم القدرات القيادية يمكن تعلمها، وقليل لا يمكن تعلمه، والكاريزما إضافة للقيادة وليست شرط”.

وأشار:” من أكثر الخرافات في الوطن العربي تحديدا، هي ارتباط الصورة الذهنية للقيادة بالشخص الموجود على قمة هرم المؤسسة، مثل الوزير والرئيس التنفيذي أو المدير، والأب في المنزل، في حين أن الفتاة يمكن أن تقود البيت”، مشيرا إلى أن قمة الهرم عامل مساعد للقيادة ولكن ليست شرط.

وتابع :” الخرافة الخامسة هي أن القيادة السيطرة والتوجيه”، لافتا إلى أن السيطرة مهمة ولكن ليست شرط، والمفترض هو الإلهام والتغيير فيمكن القيادة بدون منصب.