أزاح الدكتور صالح المحيميد، الستار عن ميزة استثنائية يمتلكها ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.

وقال صالح المحيميد، إن الأمير محمد بن سلمان، يمتلك العقل الاستراتيجي الكلي والعقلية التفصيلية التشغيلية، وهذه ميزة استثنائية.

وأشار: ” مر علينا ملوك وأمراء في الدولة السعودية يمتلكون العقلية الاستراتيجية، وآخرين يمتلكون العقلية التفصيلية التشغيلية، وميزة ولي العهد أن سموه يجمع بين الاثنين”، مبينا: “في نفس الوقت الذي تعيش فيه مع الأمير على ارتفاع 50 ألف قدم، ينزلك إلى 50 ألف قدم في أدق التفاصيل”.