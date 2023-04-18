كشف لاعب كرة القدم السابق فؤاد أنور، عن سبب تنازله عن حقوقه المالية لنادي الشباب.
وقال فؤاد أنور خلال لقاء ببرنامج ” مراحل مع علي العليان”:” كان لي حقوق مالية بنادي الشباب وضغط علي للتنازل عنها، وتنازلت عنها لأذهب إلى نادي النصر”.
وأشار: راضي جدا ولو بغوا من عندي فلوس لأعطيتها لهم , فنادي النصر رايح كأس العالم، مشيرا: أنا لاعب كأس العالم للناشئين ، وشباب وللكبار ، باقي واحدة لأكمل العقد ، كؤوس العالم كله على مستوى المراحل السنية والكبار تستاهل المغامرة وكذلك حب قديم.
فؤاد أنور : ضُغط علي من أجل أن أتنازل عن حقوقي المالية في نادي الشباب!@FuadAnwar06@Ali_Alalyani #مراحل_فؤاد_أنور #قناة_SBC pic.twitter.com/xcrM2o2Ru7
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 17, 2023
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