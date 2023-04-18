تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10197 مقابل الريال 0٫24379
الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97905
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74458
دينار أردني: 5٫28744 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي: 12٫24447 مقابل الريال الواحد 0٫08167
دينار بحريني: 9٫95019 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97058
الدرهم المغربي:0٫37061 مقابل الريال الواحد 2٫70081
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23789
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