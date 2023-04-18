أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، الحقوق التي تمنح للعملاء في حال إعادة قيمة التذاكر ودفع التعويضات.

وأكدت الهيئة، أنه يجب على الناقل الجوي إعادة قيمة التذاكر أو دفع التعويضات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء نقداً، أو عن طريق تحويل بنكي، أو شيك مصرفي، أو قسائم تبادلية حسب رغبة العميل، خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إقرار الناقل الجوي بحق العميل.

وأشارت إلى أنه في حالة استخدام قسيمة تبادلية فيحق للعميل صرفها نقداً من أي مكتب من مكاتب الناقل الجوي، وإعادة استخدامها دون دفع رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام.